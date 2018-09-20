罗斯玛周五被控？律师：没听说

（早报讯）纳吉周四被控后，随即有消息指纳吉夫人罗斯玛周五（21日）也将被控。不过罗斯玛的代表律师古玛拉德兰告诉《星洲日报》，他并未听闻罗斯玛将在周五被控之事。

纳吉截至周四已三次被控，并面对总共32项控状。反贪污委员会副主席阿占周四表示，当局接下来还可能继续提控纳吉夫妇。“我们不否认接下来还将有其他控状。”

《新海峡时报》周二引述调查人员消息表示，罗斯玛预料“几天内”将被控洗黑钱等20项刑事罪名。其中较引人注目的控状包括涉嫌挪用100万令吉（33万新元）资金从美国购买抗衰老产品。

消息指出，罗斯玛今年6月前往反贪污委员会录口供，是因为调查人员相信上述抗衰老产品是挪用SRC国际有限公司资金购买的。SRC国际有限公司是一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）其中一家子公司。

消息指出，调查人员发现SRC国际有限公司的资金转入纳吉在阿马伊斯兰银行（Ambank Islamic）吉隆坡分行的户头，罗斯玛则以这个户头开出多张支票，购买两套总值100万令吉（约33万新元）的抗衰老产品，以及支付10万令吉（约3.3万新元）给一家负责装修纳吉与罗斯玛在大使路花园私邸的建筑公司。

调查人员掌握的转账记录显示，罗斯玛开出这些支票几个星期后，这个户头就关闭了。

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