默克尔所在政党支持率创历史新低

（早报讯） 德国最新民调结果显示，极右翼民粹主义色彩的德国选择党在德国选民中的支持率升至18%，首度超越联合执政的社民党跃居第二，目前仅次于默克尔领导的联盟党。

德国电视一台21日凌晨公布了由其委托该国最大民调机构迪麦颇公司（Infratest Dimap）所作的最新一期“德国趋势”民调结果。民调显示，与本月6日相比，针对“如果本周日举行选举，你会投哪个政党”的提问，本届政府内执政的两方，即联盟党（基民盟和基社盟）与社民党支持率再度下滑。其中，社民党支持率下降一个百分点，至17%；现任总理默克尔所在的联盟党则下降一个百分点，至28%。

德国电视一台指出，这是自1997年11月设立“德国趋势”民调以来，联盟党所获得的最低支持率。

与此同时，2017年大选后首次进入德国联邦议院的极右翼民粹主义政党“德国选择党”支持率则上升两个百分点，至18%。这使该党自创立以来首度跻身德国支持率第二高的政党。而联邦议院另外两大反对党，自民党和绿党的支持率也分别上升一个百分点，分别为9%和15%。

此外，继6月以难民议题“逼宫”默克尔后，近期又在联邦宪法保卫局局长马森争议言论事件中“力挺”马森的基社盟主席、联邦内政部长泽霍费尔民望也大跌。其中，有59%的选民认为泽霍费尔不是一名好的内政部长，较今年4月上升八个百分点。对其履职满意的人仅占28%，较4月下降11个百分点。

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