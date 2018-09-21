俄军6轰炸机飞向北海 英法战机拦截斥侵略行为

（早报讯） 北约与俄罗斯的关系近年紧张，互指在欧洲增加军事部署。俄罗斯六架战略轰炸机周四（20日）飞向英国与斯堪地那维亚半岛之间的北海，英国及法国出动战机拦截，俄军轰炸机其后折返。英国国防部斥责俄方此举是军事挑战及侵略行为。

军机飞行雷达追踪数据显示，俄罗斯三架图-160及三架图-95战略轰炸机当天早上在空中加油机的陪同下，从本土西部的基地出发。机队绕过斯堪地那维亚半岛北部后，南下飞向北海，英国皇家空军及法国空军先后派出战机拦截。俄军轰炸机没有飞入英法领空，并在苏格兰对出的北海上空折返。双方之间没有发生冲突，事件和平结束。

英国防长威廉姆森表示，俄军机队没有回应航空交通管制，对其他飞机构成危险。他说：“俄罗斯轰炸机再次飞近英国领空，提醒我们俄罗斯现时构成非常严重的军事挑战。我们将会毫不犹豫地继续扞卫领空，应对这种侵略行为。”

报道指，由于通常是英国派战机应对飞近的俄罗斯军机，所以今次法国也派战机拦截，显示事件异常。

资料显示，俄罗斯军方近年不时派出轰炸机飞近北约国家的领空，被指是测试对方的防空反应措施及所需的时间，为日后双方发生军事冲突时作参考及计划之用。

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