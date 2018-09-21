加州禁餐厅主动提供塑料吸管 儿童餐饮定为牛奶或水

（早报讯） 美国加州州长布朗周四（20日）签署新法例，禁止州内提供全面服务的餐厅主动提供即弃塑料吸管，并规定这类餐厅与快餐店的儿童餐，预设餐饮需为水或牛奶。两项新例将于明年1月1日生效。

据了解，两条法例并非禁止塑料吸管或高糖饮品，仅限制餐厅不得主动提供，引起不少争议。

据报道，如果这类餐厅于明年起仍主动向顾客提供即弃式塑料吸管，将在被警告两次后被罚款，一年上限金额为300美元（约400港元）。此例仅限于有侍应提供送餐服务的餐厅，自助式的快餐店不受其限。

加州新例相对州内城市如旧金山及华盛顿州西雅图实为相对温和，这两地已直接禁止塑料吸管。

支持法例的民主党议员形容，这是为减少海洋污染而踏前一步。重视环境问题的布朗说，虽然塑料吸管带来方便，但却使“地球窒息”。环保组织指法例比预期较宽松，但仍然是在“向正确的方向前进”。

共和党则批评法例对改善环境成效不大，而依赖吸管的残疾人士也会因而受影响。反对的议员提出，措施将损害当地餐厅。

至于儿童餐默认餐饮为水或牛奶的规定，为快餐店也需遵守。餐厅仍可售卖高糖饮料如果汁及汽水，但不应在儿童餐主动提供，而儿童餐牌上的餐饮应写为水及奶类。

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