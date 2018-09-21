旺阿兹莎否认支持童婚 将限18岁最低结婚年龄

（早报讯） 马来西亚副首相旺阿兹莎否认支持童婚，并强调本身在任何时候都关注儿童的福利，况且政府也在着手处理提高包括非穆斯林在内的最低结婚年龄的工作。

据光华网报道，也是妇女、家庭及社会发展部长的旺阿兹莎指出，该部将向内阁提呈包括非穆斯林在内的结婚最低年龄提高到18岁。她说：“身为副首相及社会发展部长，我重申，政府会将结婚最低年龄提高至18岁。”

吉兰丹爆发第二宗童婚后，旺阿兹莎因发表中央政府无法插手，以及两人是“你情我愿”结婚而招致社会抨击，不过，她今天发表声明阐明立场。她说，她之前是根据探访这名少女的福利官员所得的资料而发言。

她指出，根据社会福利局接获的报告，丹州15岁女童与44岁男子的结婚，是依据现有法令而获得道北伊斯兰初等法庭的允许。

旺阿兹莎说，她已于本月13日召开会议讨论此事，并达致数项议决，包括该部将与伊斯兰发展局准备提高最低结婚年龄的工作报告，以便在州务大臣及首长会议中提呈，寻求他们的支持。

她表示：“其他州属也应效仿雪州政府将结婚最低年龄提高至18岁的举动。”

旺阿兹莎指出，当局也会向习俗长说明童婚对儿童的健康与安全带来的负面影响，年轻怀孕及生产的风险必须被考量在内。

她透露，修订法令耗时，因此该部会与伊斯兰司法局合作，为伊斯兰法法庭拟定更严厉及全面的指南，作为伊斯兰法庭在批准童婚的准绳。

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