沙巴军警击毙菲南绑匪

（早报讯）沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM）周四晚上11时左右，在古纳镇海域击毙两名相信来自菲律宾南部的绑匪，并，并起获两把手枪和一把武士刀。

据《星洲日报》报道，ESSCOM指挥官哈查尼受询证实这事件；他說，当晚的行动除了歼灭两名匪徒，也搜到本月11日在仙本那綁架的两名印度尼西亚渔民的泵船。他說，被打死的綁匪专门在沙巴水域观察海上情況及向同伙提供情报。

至少两名绑匪上周乘泵船在仙本那海域绑架两名印尼渔民。警方证实，这两名人质已被绑匪囚禁在菲南恶名召彰的阿布沙耶夫恐怖分子大本营霍洛岛。

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