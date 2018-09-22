美司法部副部长否认曾提议罢免特朗普

据《纽约时报》21日报道称，美国司法部副部长罗森斯坦曾在2017年提议，对与总统特朗普的谈话进行录音和援引宪法第25条修正案罢免特朗普。针对报道，罗森斯坦发声明予以否认。

去年3月司法部长塞申斯宣布回避有关“通俄门”调查后，副部长罗森斯坦即接手相关工作。在特朗普5月9日突然解雇联邦调查局（FBI）局长科米一周后，罗森斯坦任命前FBI局长米勒为特别检察官，主导“即u通俄门”调查。

据《纽约时报》21日的报道，在特朗普解雇科米引起轩然大波后，罗森斯坦在和司法部及FBI官员的讨论中提议，对与特朗普的谈话进行录音和援引宪法第25条修正案罢免特朗普。该报的文章引用了多名官员的说法，包括今年3月被开除的前FBI副局长麦凯布。据称，麦凯布在备忘录中记录了罗森斯坦的言行，且相关备忘录已交给米勒。

《纽约时报》称，罗森斯坦的建议并没有成为现实。但他确实告诉麦凯布，他可能说服塞申斯以及当时的国土安全部部长、现在的白宫幕僚长凯利援引宪法第25条修正案。

对于相关报道，罗森斯坦发表声明予以否认。声明称，《纽约时报》的报道是不准确的，不符合事实。“我不会对一个基于匿名消息源的报道做出进一步评论，这些匿名人士显然对司法部有偏见，有自己的个人意图”。他还说，根据他与特朗普的个人交往来看，根本没有理由去援引宪法第25条修正案。

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