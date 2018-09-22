网传李宗伟 患第三期鼻咽癌

（早报讯） 马来西亚国家羽球队男单一哥李宗伟罹患第三期鼻咽癌？

据马国多个媒体网站报道，昨天晚上在社交网站 面簿传出了一则有关李宗伟患上重病的消息，这个帖子短时间内就被网民传开来。根据该面簿用户Hishamuddin Abd Majid发布的状态，他首先重重地写道：“对全马人民的震惊消息……”

随后他提到：“我们羽球传奇人物、拿督李宗伟已经被检查出患有第三期鼻癌，在35岁的年龄，那么健康又富有的人突然间患上了呼吸道疾病，去到台湾寻求专业医生帮助下，检查出第3期鼻癌……”

“天啊，每个人的生命都是不可预测的，希望他能活下来并与病魔奋斗，所有祈祷都给你DLCW。”这个帖子出现不久便被分享近2000次，不少网民表达关心之情，还留言为李宗伟加油打气。

马国《星洲日报》报道，该报体育记者昨晚尝试联络马国羽总会长诺萨，询问关于李宗伟的病情，但诺萨没正面回复，只表示马国羽总秘书黄锦才近期探访过宗伟。记者曾尝试拨电给黄锦才，但是没有得到任何回应。

不过据《中国报》报道，羽总秘书黄锦才昨日透露，患上呼吸系统疾病的李宗伟预料下周完成治疗，并有望在两周内回到马国，他回国后也可能再休息一个月。

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