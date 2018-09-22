世卫组织：有害酒精每年致300多万人死亡

（早报讯）世界卫生组织发布的报告指出，2016年有300多万人因有害使用酒精而死亡。这代表20名饮酒者中有1人死亡。四分之三以上的死者是男性。

世卫组织21日发布的这份有关酒精与健康的全球状况报告全面介绍了全球酒精消费和酒精引起的疾病负担，同时介绍了各国正在采取哪些措施来减轻这种负担。

世卫组织总干事谭德塞表示：”有太多的人，他们的家庭和社区都会因暴力、伤害、精神健康问题以及癌症和中风等这些有害使用酒精的后果而忍受痛苦。现在是采取行动、防止这一阻碍健康社会发展的严重威胁的时候了。”

在所有可归因于酒精的死亡中，28％是由于受伤，例如交通事故、自我伤害和人际暴力；21％是由于消化功能紊乱；19％是由于心血管疾病；其余是由于酒精使用导致的传染病、癌症、精神障碍和其他健康状况。总体而言，有害使用酒精导致了5％以上的全球疾病负担。

尽管自2010年以来，在全球范围内出现了与酗酒和酒精相关死亡的下降趋势，但有害使用酒精造成的疾病和伤害的总体负担仍高得令人无法接受，特别是在欧洲和美洲区域。

全球估计有2.37亿男性和4600万女性患有酒精使用障碍，其中欧洲地区（男性为14.8％和女性为3.5％）和美洲地区（男性为11.5％和女性为5.1％）的患病率最高。酒精使用障碍在高收入国家更为常见。

目前全球有23亿人口是饮酒者。在世界卫生组织的三个区域——美洲、欧洲和西太平洋区域——一半以上的人口消费酒精。欧洲是世界上人均消费量最高的地区。

饮酒者每天平均消耗33克纯酒精，大约相当于两杯150毫升的葡萄酒、一大瓶750毫升的啤酒或两杯40毫升的烈酒。

在全球范围内，四分之一以上（27％）的15-19少年目前是饮酒者。目前在欧洲15-19岁少年中饮酒率最高（44％），其次是美洲（38％）和西太平洋（38％）。调查表明，在许多国家，酒精使用从15岁开始，男孩和女孩之间的差异非常小。

相比之下，15岁及以上的全球人口中有一半以上（57％或31亿人）在过去12个月内戒酒。

世卫组织强调，所有国家都可以采取更多措施来降低有害使用酒精的健康和社会成本。具有成本效益的行动包括增加对酒精饮料征税、禁止或限制酒类广告，以及限制酒精的可获得性。

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