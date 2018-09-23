美共和党众议员竞逐连任 6兄弟姐妹竟拆台撑对手

（早报讯） 美国亚利桑那州共和党众议员戈萨尔（Paul Gosar）要在11月中期选举寻求连任，但他的六名兄弟姐妹却公开支持其民主党对手布里尔，甚至还为对方拍摄竞选电视广告，与戈萨尔公开对抗。

据报道，在这则于周五（21日）发布的广告中，六人一开始仅以名字登场，并未披露他们是戈萨尔家人的身份。

“内科医生格蕾丝”在广告中指出，戈萨尔不关心市民的健康福利；“律师大卫”则称︰“他不会听取你的意见，心里根本没有为你打算。”

六人的姓氏在片末公开后，令人大感惊讶。

在另一则广告中，众人更指明要“扞卫一个家庭的荣誉”。他们在片中表示，要跟兄弟打对台不容易，但认为与他对抗是正确的事。

戈萨尔周六通过推特发文进行反击，指他的这六名兄弟姐妹都是“讨厌总统特朗普的民主党人”，把政治意识形态看得比家人还重。

选前预测指出，戈萨尔的对手布里尔在亚利桑那州胜选的机会不足1%，其家人的反对似乎难以扭转局面。

美国中期选举将于11月6日举行，到时将选出众议院所有435个议席，参议院100个席位中的33个也要改选。

目前，共和党在众议院掌控236个议席，民主党有193席，另有六席悬空。分析员认为，民主党有50%的机会能夺回众议院的控制权。

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