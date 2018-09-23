越南将为已故国家主席陈大光举行国葬

（早报讯）越南政府23日发布国家主席陈大光逝世讣告，宣布将于26日至27日为其举行国葬。

讣告说，陈大光病重期间受到党和国家的深切关怀和医生们的精心治疗，但终因病情恶化、医治无效，于21日10时05分在108中央军医院逝世。在其职业生涯中，陈大光为越南党和民族的革命事业作出巨大贡献，获得党和国家的众多殊荣，他的逝世是越南党、国家和人民的巨大损失。

新华社援引越通社报道，陈大光的灵柩安放在首都河内的国家殡仪馆，遗体告别仪式和追悼会将分别于26日和27日在国家殡仪馆举行，安葬仪式将于27日下午在陈大光的家乡越南北部宁平省金山县烈士陵园举行。

陈大光治丧委员会由越共中央总书记阮富仲任主任，成员包括越南政府总理阮春福、国会主席阮氏金银等37名党和国家高级干部。国葬期间，越南全国政府机构和公共场所将降半旗致哀，并停止一切娱乐活动。

陈大光于1956年10月12日生于宁平省，曾任越南公安部部长等职，2006年成为越共第十届中央委员会委员，2011年进入越共中央政治局，是越共第十一届和十二届中央政治局委员。2016年4月，陈大光在越南第十三届国会第十一次会议上当选国家主席，同年7月在第十四届国会第一次会议上再次当选国家主席。

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