(早报讯) 马来西亚沙巴宗教司拿督邦苏提议将女性适婚年龄降低至14岁惹来各界强烈反弹,而一向敢怒敢言的柔王储东姑依斯迈也被激怒了。

据《中国报》报道,王储23日在推特贴文,开腔炮轰一名宗教司主张女性法定结婚年龄降低至14岁,认为这是十分疯狂的建议。他说:“允许将女孩法定结婚年龄降低至14岁?我们的国家到底怎么了?这是疯狂且不可理喻的建议。”

王储也说,他相信此课题将被带到马来统治者理事会会议中讨论。

据马国媒体报道,沙巴州宗教司拿督邦苏日前向外界发表其对女性适婚年龄课题的看法,认为基于孩童早熟及提早接触性议题,主张女性法定结婚年龄应降至14岁及男性16岁。

Making legal age of marriage for girls to 14? What the hell is happening to this country? Absolute madness!