美准大法官遭第二名女子指控

（早报讯） 美国联邦最高法院大法官提名人卡瓦纳深陷性攻击指控，控他高中时性侵未遂的临床心理学教授福特将于本周四（27日）到国会公开作证。此时，又有另一名女子出面指控卡瓦纳曾在就读耶鲁大学期间对她性骚扰，未经她同意就掏出性器官靠近她的脸，导致她不小心触碰到，事后深感受创。

据《纽约客》报道，国会共和党人上周得知此事后，已决定要加快对卡瓦纳任命的表决。不过，已有民主党参议员准备展开调查。卡瓦纳本人严词否认此事。

据报道，现年53岁的拉米瑞兹（Deborah Ramirez）忆诉，事件发生于1983至1984年，当时她和卡瓦纳都是耶鲁大学的大一新生，卡瓦纳就读法学院，而她则攻读社会学与心理学。

拉米瑞兹表示，她自幼在天主教家庭长大，一直认为自己婚后才会“触碰到男人的阴茎”，此事带给她很大的震撼，她觉得丢脸、羞耻、受到侮辱。她声称，卡瓦纳当时站在她的右侧，笑着拉起裤子。“我到现在还记得他当时的表情，还有他的臀部往前抬起来的样子。”

对于新的指控，卡瓦纳同样坚决否认。他表示指控中的事件是在35年前，这件事“绝对没发生过……了解我的人都知道这件事未曾发生”。白宫也发表声明，力挺卡瓦纳。

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