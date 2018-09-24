世界银行和联合国等与企业发起防饥荒行动机制

（早报讯） 世界银行、联合国、红十字国际委员会联合微软、谷歌和亚马逊网络服务公司等企业，23日发起预防饥荒的行动机制。

该行动机制将利用数据分析作为决策依据，对可能发生饥荒的地区进行快速干预，以改变目前行动迟缓的局面。

世界银行和联合国在一份新闻公报中称，参与该行动机制的公司将使用人工智能和机器学习等尖端技术开发一套分析模型，以实时评估和预报粮食安全危机，决策者在此基础上可以迅速作出反应。

世界银行行长金墉23日在纽约联合国总部举行的有关会议上表示，预防饥荒行动机制可以拯救数以百万计的生命，同时为国际社会人道主义援助节约30%的费用。他说，人类在21世纪仍然未能消除饥荒是可耻的集体失败。预防饥荒行动机制的发起是朝着解决这一问题迈出的历史性一步。

联合国秘书长古特雷斯在发言时指出，该行动机制是预测和预防饥荒的新的重要工具。有了这一工具，国际社会就可以重申对饥荒和严重食品短缺“零容忍”的许诺。

他说，在物资充足的世界，本来可以达到人人足食，但去年全球营养不足人口达到8.2亿。全球1.55亿儿童长期营养不良，或导致发育障碍。

世界银行和联合国的新闻公报称，目前全球共有1.24亿人面临食品严重短缺，需要紧急人道援助。

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