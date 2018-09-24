反对派意外胜出 马尔代夫政府承认败选

（早报讯） 马尔代夫大选结束，反对派候选人萨利赫宣布胜选，被指干预选举的现任总统亚明意外落败。外界对结果感惊讶，但仍有人担心亚明会设法推翻结果重选。

马尔代夫外交部回应斯里兰卡及印度贺电时确认，萨利赫以13万4616票胜出选举。亚明暂时仍未有回应，萨利赫则促请亚明确保政权交接顺利及和平进行，以及立刻释放大批政治犯。

当地媒体周一（24日）公布现时所点算的97.5%投票结果，萨利赫的得票率高达58.3%，击败亚明所得的9万5526票。全国逾26万选民中，投票率高逾88%。

虽然之前不断传出执政当局舞弊，但亚明却意外落败。独立监察机构认为，萨利赫是以决定性的优势胜选。

萨利赫在胜利演说中形容选举结果是“喜悦、希望和历史性的瞬间”，但仍认为这并不是一场公开透明的大选。

选举委员会指，大选的正式结果将在周六（29日）宣布。预留一周的时间，是预备党派可能到法院挑战选举结果。大选前夕（22日），当地警方突搜查萨利赫的竞选总部。马尔代夫前议员加福奥尔对此感到忧虑，担心这是亚明准备推翻结果，强行重选的先兆。

56岁的萨利赫获得所有反对派的支持出选，他所属的马尔代夫民主党领袖，目前流亡海外的前总统纳希德表示，这次选举将国家带回民主之路，并指亚明只能承认落败，没有其他选择。

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