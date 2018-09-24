纳吉胞弟纳西尔辞CIMB主席职

（早报讯）马来西亚前首相纳吉的胞弟纳西尔（Nazir Razak）周一在社交媒体宣布，将在2018年12月31日卸下联昌国际银行集团（CIMB）主席职务。

他表示，联昌银行董事局将启动寻找接棒者的计划，并决定何时交接职务。

纳西尔在社交媒体Instagram上载一张夕阳下的独照，他说：“过去29年，我有幸在联昌银行的傲人旅程中占据了前排座位，从刚起步的金融机构发展成引领马来西亚的投资银行，再成为亚细安的全能银行。”

他表示，在2014年顺利从执行长过渡为集团主席，联昌银行现在已经是财务状况稳健、组织架构牢固的金融机构。“我的联昌银行任务已经完成，随着我的离职，联昌银行将继续不断发展壮大。

“我52岁了。 是时候让我在亚细安舞台上全力发挥的时候了。”

今年6月底，随着多名前政府委任的官联公司掌舵人下马，有传闻指纳西尔也可能在明年3月合约届满后离职。据悉，纳西尔当时已知会董事局，无意续任主席。

纳西尔曾担任联昌银行执行长15年，并从2014年开始出任联昌银行主席。

纳西尔也卷入与一马公司相关的7亿美元政治献金案。事缘《华尔街日报》在2016年追击纳吉7亿美元案，揭露纳吉私人账户曾汇出逾500笔款项，对象包括纳西尔、纳吉幼子诺阿斯曼与政治人物等。而纳西尔向该报确认，曾从纳吉私人账户接收近700万美元的资金，但他接获这笔款项后，依指示交由银行职员转发予多名执政党政治人物。

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