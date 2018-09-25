美司法部副部长罗森斯坦会特朗普 决定去留

（早报讯） 美国总统特朗普定27日同司法部副部长罗森斯坦会面，探讨后者的去留问题。此前有消息称，负责监督特朗普涉嫌通俄案调查工作的罗森斯坦即将辞职或革职。

彭博社引述知情人士说，罗森斯坦(Rod Rosenstein)向白宫幕僚长约翰`凯利表达了辞职的想法。另一名知情人士说，罗森斯坦没有正式递交辞呈。

罗森斯坦曾与人商讨，如何以不称职理由免除特朗普的总统职务，此项消息上周曝光后，他的司法部副部长职位即看似不保。

特朗普于24日在联合国对记者们说：“我们将搞清楚这是怎么回事……我们希望做到透明，公开，我期待到时候与Rod见面。”

到24日下午，罗森斯坦目前的状态与未来的打算均破朔迷离，此前有报道称，他曾于去年向同事们提出会秘密记录与总统特朗普的谈话内容。

罗森斯坦周一到白宫出席了先前已有安排的会议。其他媒体报道称预计他会丢官。罗森斯坦是负责特别检察官穆勒调查“通俄门”的主管官员。

白宫未证实或平息有关罗森斯坦将去职的传言。新闻秘书莎拉·桑德斯在声明中说：“应司法部副部长罗森斯坦的请求，特朗普总统与他就近期新闻报道交谈了很长时间。”

她说，由于特朗普正出席联合国大会，他们两人将在27日再次会商。

在罗森斯坦去年与同事的谈话当中，那些关于暗中给总统讲话录音的颇具争议的细节在华府掀起轩然大波。

一位参加了去年那次会议的人士称，这只是罗森斯坦的玩笑话。但上周五率先报道此事的《纽约时报》援引二手消息称，罗森斯坦对这项提议是认真的。《泰晤士报》称，罗森斯坦还谈到确认哪些内阁成员愿意启用第25修正案，这条修正案对撤销不适合任职的总统有所规定。

罗森斯坦于2017年5月任命穆勒出任特别检察官，若他离职，将对“通俄门”调查和特朗普本人产生巨大影响。罗森斯坦的继任者将有权解雇穆勒或限制他的调查。

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