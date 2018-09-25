英国反对党工党要对退欧协议投反对票

（早报讯）英国主要反对党工党准备对首相特雷莎·梅与欧洲联盟达成的任何退欧协议投反对票，因协议越来越不可能满足工党设定的测试。

英国离退出欧盟只剩下六个多月时间，但特雷莎·梅尚未与欧盟就分手协议达成一致，她就未来英国与欧盟贸易关系制定的计划也遭到欧盟和很多保守党议员的反对。

工党之前列出了将用于评估退欧协议的六项测试，包括协议能否确保未来英国与欧盟保持强有力的关系，并带来与英国当前作为欧盟单一市场和关税同盟成员国一样的好处。

路透社引述工党的退欧问题发言人凯尔·斯塔默（Keir Starmer）周二的讲话稿摘要说，他将在该党年度大会上称：“倘若特雷莎·梅带回一个无法通过我们测试的协议--这看起来可能性越来越大，工党将投反对票，没有‘如果’，也没有‘但是’。”

“如果首相认为我们会批准一个含混的协议，让我们闭眼跳入未知领域，那她可得三思...我们将投票否决。”

工党将对议会能否批准退欧协议起到关键作用。特雷莎·梅在650席的议会中仅拥有13席的多数。一位前助理政务次长本月还曾表示，在她的阵营中有多达80位议员准备投票反对基于契克斯(Chequers)提议的退欧协议。

工党大会周二稍晚将进行投票，决定是否在首相特雷莎·梅的脱欧方案未能获议会批准的情况下推动进行第二次脱欧公投。这会令陷入困境的特雷莎·梅面临更大的压力。

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