美韩将协力推动美朝首脑再度会谈

（早报讯） 美国总统特朗普24日在纽约与韩国总统文在寅举行会谈，一致同意就在不久的将来举行第二次美朝首脑会谈展开紧密合作。

日本共同社报道，特朗普就第二次会谈向媒体称“日期和地点正在进行甄选，近期将会公布”，透露已进入最后协调阶段。他表示地点预计会安排在6月举行首次会谈的新加坡以外。

据美国白宫消息，特朗普在会谈中强调，在实现无核化之前，“难题堆积如山”。特朗普似乎有意借召开朝鲜劳动党委员长金正恩希望举行的第二次会谈，推动无核化谈判向前进。

据韩国总统府相关人士称，文在寅向特朗普详细说明了金正恩的讯息，还就朝鲜战争终战宣言问题和第二次美朝首脑会谈的日程及地点进行了讨论。

会谈伊始，特朗普对朝鲜核与导弹问题上“有了较多进展”表示欢迎。他称“金正恩对与美国达成协议抱有很大的热情”，并提到“第二次首脑会谈不久就会举行”。美国国务卿蓬佩奥正在负责协调，特朗普强调称具体时间和地点“应该会在非常短的时间里公布”。

在美韩首脑会谈之前，蓬佩奥召开记者会表示，为筹备第二次美朝首脑会谈，自己有意在年内访问平壤。

文在寅在会谈伊始指出，金正恩在上周的韩朝首脑会谈中表达了无核化的意愿，强调“这也是向朝鲜内部正式表明了弃核进程无法倒退，具有重大意义”。他还透露称“金正恩希望早日与特朗普会面，迅速完成无核化”，对第二次美朝首脑会谈早日举行并取得成功表示期待。

美韩首脑在会谈中一致认为，为了让朝鲜理解无核化是实现经济繁荣和朝鲜半岛和平的唯一手段，严格履行对朝制裁很重要。

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