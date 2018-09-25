美韩签新贸易协定 为其他协定燃起希望

（早报讯）美国和韩国签署重新谈判的自由贸易协定，引发市场乐观预期，美国农产品出口市场不会关闭，甚至可能扩大。

美国总统特朗普和韩国总统文在寅在纽约参加联合国大会期间签署修订后的贸易协定，是在贸易紧张局势升级之际，这位美国总统达成的第一项重大贸易协定。这对美国农民来说是佳音，他们担忧出口市场关闭，尤其是中国市场的关闭，将加剧低价的影响，因为玉米、大豆、牛肉、猪肉和鸡肉供应扩大。

彭博社引述美国农业局联合会称，韩国是美国农业第六大出口市场，去年购买了价值69亿美元（94.27亿新元）的农产品。这项自由贸易协定有助于韩国成为仅次于日本的第二大美国牛肉进口国。美国猪肉出口也上升。

美国农业局联合会总裁兹皮·杜瓦尔（Zippy Duvall）周一发布的声明说：“正当农业经济在苦苦挣扎之际，韩国自由贸易协定得以延续，是急需的好消息，有助于我们的农民和牧场主……确保我们产品的出口市场至关重要，我们鼓励政府继续推动缔结其他贸易协定。”

这些协定包括与中国、墨西哥和加拿大签订贸易协定，并希望重新加入跨太平洋夥伴协定(TPP)。特朗普一上任就宣布退出TPP。美国农业局联合会表示，TPP协定可以让美国农产品出口每年增加40亿美元。

农业部长珀杜（Sonny Perdue）周一在声明中说。“我对多米诺骨牌效应感到乐观：美韩自由贸易协定，然后是新的北美自由贸易协定，接下来是与欧盟、日本、尤其是中国的新协定。”

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