东日本入管中心在淋浴设施装摄像头

（早报讯） 日本共同社报道，收容等待递解出境的外国人的东日本入国管理中心（茨城县牛久市）在收容者使用的淋浴设施的更衣处等处设置了监控探头。该中心解释称，安装探头是因不断有收容者在淋浴设施内搞破坏而采取的遏制措施，但中心在收容者全裸场所录像，引来侵犯隐私的批评。

据该中心和外国人支援团体透露，从6月起该中心在多个淋浴设施的通道和更衣处安装了监控探头，开始对收容者出入淋浴隔间进行录像。

该中心表示“破坏行为不仅相当于损坏器物罪，而且从维持秩序等观点看也不能容许。顾及个人隐私，只要没有破坏行为等异常情况就不会查看监控录像”。中心还解释称，已拆除未再发生破坏行为的部分淋浴设施内的探头。截至21日收容的340人均为男性，但该中心称此次安装探头的决定与收容者的性别无关，即使是女性也会考虑安装。

据支援者透露，不少收容者都对此表示不满，认为“裸体被拍是侮辱”。

人权问题专家、律师指宿昭一指出：“宪法作为基本人权保障隐私权，在裸体的场所拍摄他人身体的行为即使是出于防止损坏器物的目的，在宪法上也是有问题的。”

该中心还透露，今年1～6月共发生了80起给收容者的餐食中混入头发等异物的事件。相比2016年的40起和2017年的60起急剧增加，该中心称已要求供餐单位防止类似情况再次出现。

围绕入管设施，近来收容时间日趋长期化，收容者自杀和自杀未遂的事件也接连发生。

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