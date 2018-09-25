美国报告确定缅甸军政府对罗兴亚人的暴行

（早报讯）美国政府调查发现，东南亚国家缅甸军方发动了计划性协调行动，对缅甸穆斯林少数族裔罗兴亚人（Rohingya）展开大屠杀、轮暴等种种暴行。

美国国务院24日发布的这份调查报告，可能作为美方进一步制裁或惩罚缅甸有关当局的合法依据。但报告并未形容缅甸镇压行动是种族灭绝或违反人道罪。

台湾中央通讯社报道，这项调查访问了孟加拉难民营1000多名罗兴亚男女，得出上述结果。缅甸去年在若开邦（Rakhine State）展开军事行动后，有近70万罗兴亚人逃难到邻国孟加拉。

长达20页的报告指出，调查揭露若开邦北部最近的暴行是极端、大规模且普遍，似是有计划的针对罗兴亚居民，兼具恐吓与驱离目的。

报告说:“军方行动的范围和规模在在显示是精心策划且协调性的行动。”

倖存者描述他们所目击的恐怖细节，包括士兵屠杀婴儿和幼童、射杀手无寸铁之人，还将受害者活埋或丢入乱葬岗。此外，缅甸军当众性侵或强暴罗兴亚妇女的情形时常发生，且处处可见。

人权团体与罗兴亚运动人士估计，自缅甸展开维安镇压行动以来，已有数千人死亡。镇压行动起因于去年8月罗兴亚穆斯林武装分子在若开邦攻击维安部队。

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