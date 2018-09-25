研究：真菌或是人类打赢塑胶垃圾战关键

（早报讯）英国皇家植物园邱园的科学家指出，真菌可能是人类打赢塑胶垃圾战的关键。邱园发表第一份《世界真菌状况》报告指出，若是善加利用和开发真菌的天然特性，塑胶可在数周而不是数年内自然分解。

据爱尔兰《新岛周报》报道，邱园（Kew Gardens）和来自18个国家、100多名科学家组成的团队共同完成了该报告，展示不同的生物如何分解塑胶，清理放射性物质，甚至加快生质柴油的生产。

11日，高级科学家利奇邱说：“这真的令人激动，因为众所周知塑料污染是一个如此巨大的环境挑战。若真菌分解可以成为可行的解决方案，那就太棒了。我们正处于研究的早期阶段，但我希望在五到10年内见到真菌“吃掉”塑胶的好处。”

据《电讯报》最新调查，送往波兰进行回收的英国废弃塑料实际上正在燃烧，向大气中喷涌出剧毒气体。

报道称，该报告还试图提高真菌的形象，指出它在啤酒（酵母）、青霉素、洗衣粉和奶酪中的重要性。至于真菌最为人所知的类型——蘑菇，全球的人都食用，其食用品种市场价值可达到325亿英镑（近583亿新元）。

为了找出哪些是真的灭绝的物种，哪些物种只是由于缺乏调查和记录而不为公众所熟知，英国皇家植物园邱园还开展了一项＂寻找真菌＂公众科学项目。该活动敦促英国公众帮助识别和记录不同真菌的品种，来增加已记录的1200种中保护评估。据信目前有约93%的真菌不为科学所知，估计物种的数量近300万，是已经种植数量的六倍。

高级真菌学家埃斯特尔·格雅说：“我们必须要改变我们对真菌以往的认识，但是我们对真菌的了解还是少之又少。我们想知道究竟哪些生态系统受到了何种威胁，从哪个方面着手寻找那些已经被认知的真菌品种？然而对此我们了解到的信息真的很少。”

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