华尔街日报记者指刘特佐仍在中国

（早报讯）《华尔街日报》记者汤姆莱特推测，一马公司（1MDB）关键人物刘特佐能在中国“行动自如”，是因为掌握中资公司与马来西亚政府多个基建设施交易的内情。

汤姆莱特（Tom Wright）是《鲸吞亿万》的作者之一。他周二在吉隆坡接受当今大马等媒体联合访问时表示，一些在中国有利害关系的人袒护刘特佐，以防止上述交易细节曝光。“他知道这些基建交易细节，即马来西亚政府指控涉及贪污的东铁计划及（SSER）油气管工程。”

“他（刘特佐）可以在中国行动自如，我想这是因为他涉及这些基建交易的谈判。或许有一些在中国的人不要他回到马来西亚，以免这些交易细节曝光。”

汤姆莱特是《华尔街日报》驻香港记者。他表示，知道刘特佐在香港的所在之处，直到今年7月中旬传闻逃往至澳门为止。“新加坡于2016年发出红色通缉令之后，（虽然刘特佐在香港）香港政府没有采取任何行动。香港警察没有采取任何行动。

“我想，是中国高层（下令）。中国政府下令‘不要逮捕这个人’。”

无论如何，当今大马无法独立查证汤姆莱特的指控。

东海岸铁路计划与SSER油气管工程都是国阵政府所批准的基础建设计划，但因建设费高昂及合约条款不公平，一直饱受批评。希盟政府上台后，立即宣布检讨这些大型计划。财政部7月宣布中止东铁计划，但后来改口说只是搁置，还须商议最终解决方案。

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