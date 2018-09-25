刘特佐献议当希盟政府掮客

（早报讯）《华尔街日报》记者汤姆莱特称，一马公司案（1MDB）通缉犯刘特佐抗压力高，即使是现在陷入窘境，依然未放弃，还献议为希盟新政府服务。

汤姆莱特（Tom Wright）也是《鲸吞亿万》的作者之一。配合周二在马来西亚举行的新书发布会，他接受英文商业电台BFM访问时称，刘特佐献议为新政府服务，包括设法安排首相马哈迪前往美国纽约谈判。“刘特佐从没放弃。就算是现在，他还是向马来西亚新政府传讯说：‘你看，我可以协助你安排马哈迪的本周纽约行程，或‘我可以帮你索回这些资产，若你不采用我，你拿不回这些资产’。”

“我肯定，若是大部分人，早就放弃并自首。”

汤姆莱特称，即便美国充公行动诉状点名卷入一马公司案，刘特佐没有惊慌，反而还持续寻找商机。“我认为，他不是像你我一样的普通人，拥有常人情绪。这使得刘特佐成为极为有趣人物，但我们很难了解此人。”

汤姆莱特举例说，就算是2015年一马公司案爆发，时任首相纳吉要求刘特佐“流亡”海外时，刘特佐到了中国还是持续寻找商机。

上周末，揭弊网站砂拉越报告称，刘特佐正与美国司法部寻求庭外和解。但汤姆莱特不信美国当局会同意。“如果你是处理舞弊案的核心，你怎样可以要求和解？美国司法部不会说，嗨，刘特佐，我们准备跟你和解。这不可能发生。”

汤姆莱特指出，根据受访调查人员透露，刘特佐并非金融天才，没极力隐瞒资金流，才会轻易被查出资金流向。但他认为，刘特佐有异乎寻常的能力，能够保持强大的权贵联络网。“他有本事进入一间房，看出谁是有权有势者，然后设法让这权贵帮他，再扮演中间人角色，把这权贵跟另一权贵串起来。这才是他的天才之处。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！