特朗普联大演讲称反对全球主义理念

（早报讯） 美国总统特朗普25日在联合国大会发表演讲，为其上任以来奉行的“美国优先”政策辩护，并称反对全球主义理念。

特朗普首先吹捧自己的政绩，称其政府在不到两年时间里取得的成就，“几乎超过”美国史上任何一届政府。他的这番讲话引来一阵哄笑。

据新华社报道，特朗普在演讲中批评联合国人权理事会、国际刑事法院等多边机构，以及伊朗核问题全面协议等多边协议，称“绝不会将美国的主权让渡给一个未经选举、不负责任的全球官僚机构”。他还称，美国“反对全球主义理念”。

特朗普说，美国正严加审查其对外援助，今后只会向“朋友”提供外援，希望其他国家为自身国防花费承担“公平份额”。他表示，美国不会支付超过25%的联合国维和预算。

特朗普还在演讲中批评伊朗和委内瑞拉等国政府。在巴以问题上，他说，美国奉行“有原则的现实主义政策”。

在朝鲜半岛问题上，特朗普说，他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤颇有成效，但仍有许多工作要做。美国在朝鲜半岛实现无核化之前不会解除对朝制裁。

据美国多家媒体报道，特朗普的演讲让多国与会代表频频摇头、皱眉。演讲后，特朗普在“礼貌、冷淡的掌声”中走下讲台。

这是特朗普就任美国总统以来第二次在联大一般性辩论上发表演讲。去年9月19日，特朗普在联大的“首秀”发言中抨击朝鲜和伊朗，并阐述其“美国优先”理念，引发许多与会者的质疑。

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