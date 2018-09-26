伊朗总统：美国“敌对政策”注定失败

（早报讯） 伊朗总统鲁哈尼说，美国对伊朗采取的“敌对政策”是彻底的错误，注定要失败。

鲁哈尼周二在联合国大会发言中严厉批评美国退出伊核协议、重启对伊朗制裁等举措。他说，伊核协议历经各方多年谈判而成，经联合国安理会决议核可，代表了国际社会的共识。美国政府单方面退出协议，违反国际规则和准则，是对多边主义的严重破坏。

美国对伊朗的制裁则被鲁哈尼抨击为“经济恐怖主义”。

鲁哈尼说，伊朗严格遵守伊核协议，国际原子能机构的多份报告均可证明伊朗履行了在协议中作出的承诺，“而美国从一开始就没有履行自己的承诺”。

他指责美国“毫不掩饰破坏伊核协议的意图”，甚至以经贸为筹码要挟其他国家违反伊核协议中的有关内容，“这是联合国成立以来史无前例的事情”。

鲁哈尼说，联合国不应允许任何会员国违反自身的国际义务。

鲁哈尼表示，国际社会并未默认美国退出伊核协议的单边做法。他对欧盟、俄罗斯、中国等各方支持伊核协议落实的努力表达了赞赏。

鲁哈尼说，伊朗希望美国能够重温伊核协议及安理会有关决议的内容，重返谈判桌，但任何有关伊核问题的对话都应在伊核协议及安理会有关决议的框架下进行。

特朗普当天上午在出席联大一般性辩论的发言中对伊朗大加抨击，称伊朗在中东地区制造动荡，是世界上主要的恐怖主义支持者，美国决不允许其掌握核武器。

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