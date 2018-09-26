“宝瓶号”人道救援船58难民将由欧洲四国接待

（早报讯） 欧盟四国达成一致协议，人道救援“宝瓶号”船上58名无证移民将全部由法国、西班牙、德国和葡萄牙四国接待。

中新网引述《欧洲时报》报道，欧盟几个国家经过谈判之后，于9月25日就接待“宝瓶号”(AQUARIUS)人道救援船上58名无证移民一事，达成解决办法。

58人将暂时送到马耳他，然后法国将接待其中18人，西班牙和德国各接待15人，葡萄牙接待10人。

上周末，“宝瓶号”在地中海上救起的58名无证移民，但不知可以到哪里靠岸。25日，马耳他总理穆斯卡特在社交网站上宣布：“‘宝瓶号’船上的58人将在国际海域转送到一艘马耳他船上，随后送到马耳他”。

葡萄牙政府稍早指出：“为对试图横渡地中海抵欧洲的移民潮提供共同责任的对策，葡萄牙、西班牙及法国达成协议，葡萄牙将接待‘宝瓶号’船上58人中的10人。”

葡萄牙7月底和8月中旬已经表示准备接待“生命线号”人道救援船和“宝瓶号”救起的一批移民。

承租“宝瓶号”的“地中海紧急救援”非政府组织指出，“宝瓶号”是最后一艘仍在地中海航行以便拯救遇难偷渡移民的人道救援船。其他的人道救援船已因各种不同的原因停止出海。

这艘救援船24日航向法国南部马赛港，指望法国当局“以特殊名义”允许船上的58名无证移民上岸。人道组织表示这些遇难者“精疲力竭”、“精神上处于困境”，其中有17名妇女和18名未成年人。

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