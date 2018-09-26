国阵宣布成立影子内阁

（早报讯） 马来西亚反对党联盟国阵今天宣布成立影子内阁，但其成员不包括前首相纳吉。林茂区国会议员凯利则身负重任，因为他负责制定替代财政预算案。

据“当今大马”报道，巫统总秘书安努亚慕沙今天发布声明表示，巫统与国阵成员党已成立影子内阁，并针对希盟政府每个部门设立“职务委员会”。

他指出，每个委员会将包括一名主席和两名国阵国会议员，以及至少三名专业人士。他说，这些专业人士包括新生代、妇女和青年等。

分析员认为，根据影子内阁的惯例，凯利若负责制定替代财政预算案，就代表他是“影子财政部长”。这也显示巫统高层虽然不满凯利的一些言行，但也承认凯利对年轻人具有影响力及吸引力，这也是巫统未来东山再起的关键。

这是当地反对党首次成立影子内阁。执政党希望联盟及其前身人民联盟（民联）在野时，多年来一直无法成立影子内阁而饱受当时执政党国阵嘲讽。

影子内阁最早由英国保守党首创，一些实施英国西敏寺（Westminster）议会民主制度国家的反对党过后也采用这种做法。影子内阁通常由下议院中反对党领袖组建，其成员包括下议院具影响力的反对党议员。它是反对党为准备上台执政而设的预备内阁，其成员包括与内阁各部门对应的“影子大臣”或“影子部长”。

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