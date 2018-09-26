罕见白鲸连续两天出现于泰晤士河

（早报讯） 一条白鲸疑迷路，连续两天现身在英国肯特郡泰晤士河段，令动物保育组织表示关注。

路透社报道，一条罕见的白鲸星期三（26日）连续两日出现在英国伦敦以东50公里的格雷夫森德市的泰晤士河段。大批民众聚集河边两岸，观赏这罕见一幕。

动物保护组织“鲸豚保育协会”称，白鲸身上特有的白色可供辨认，它通常出现在更北边的地区。

该组织表示，白鲸生活在格陵兰、挪威斯瓦巴岛外海和巴伦支海的寒冷北极圈水域。该组织先前在英国外海仅看过约20次白鲸，但都在诺森伯兰郡、北爱尔兰和苏格兰外海。

有动物保育专家也表示，这是记录中白鲸在最南端被目睹的一次，而白鲸如果长期逗留在河上，可能对它造成威胁。

英国慈善机构ORCA科学和保护负责人巴比说：“我们看到它重新浮出水面感到惊讶，且有点悲伤。我们希望它会游到更深的水域，到它应去的地方。”

巴比表示，她目前仍不清楚白鲸为何会迷失方向，游入泰晤士河。她说，白鲸因暴风雨，或在捕食猎物时失去方向的可能性并不大。

“我们必须深入研究，才可以证实白鲸迷失方向的原因。但最可能出现的情况是，白鲸的导航系统或已损坏。”

“如果白鲸的导航系统受损，或者其环境对它造成很大的干扰；无论干扰是出于自然，还是人为噪音，这将导致动物无法正确导航，且可能会偏离行程。”

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