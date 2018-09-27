今年第三次加息 美联储加息25个基点

（早报讯）与市场预期一致，美国联邦储备局周三（26日）宣布加息25个基点。这是美联储今年第三次加息，美国总统特朗普已对此表示不满。

美联储在为期两天的货币政策例会结束后发表声明，宣布将联邦基金利率提高25个基点至2%—2.25%区间。

这说明，尽管特朗普推动贸易战升级引发担忧，美联储对经济形势仍保持着与八周前发布的上一份政策声明相同的判断。

特朗普在纽约的记者会上说：“作为一个国家，我们（的经济）表现得很好。很不幸的，他们因为我们表现这么好而升息，我对此不是太高兴。”

美联储在周三发布的声明中公布了对美国经济增长的最新预测。与今年6月发布的预测相比，美联储调高了对2018年美国国内生产总值增速的预测，从2.8%提升至3.1%；失业率则从3.6%升至3.7%；2018年的核心通胀率仍为2%。

美联储指出，未来进一步渐进加息符合美国经济扩张趋势、强劲的劳动力市场以及美联储设定的2%通胀率政策目标。

就美联储的最新点图来看，除非经济形势意外恶化，否则12月加息几乎毫无悬念，因为预测年底还有一次加息的联邦公开市场委员会（FOMC）官员人数增至12人，高于6月时的8人。

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