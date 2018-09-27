特朗普：支持“两国方案”解决以巴问题

（早报讯）美国总统特朗普周三（26日）表示，他支持通过“两国方案”解决以巴问题，并表明将在年底前提出一项“非常公平”的中东和平协议。

特朗普在联合国会见以色列总理内坦亚胡时指出，为以巴问题带来和平解决方案是他的“梦想”，并透露他可能在二至四个月内推出该方案。

特朗普表明，他喜欢“两国方案”，认为这是解决以巴问题的“最佳”方式。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）驻华盛顿办事处代表胡萨姆·佐姆洛特随后在接受媒体采访时表示，美国在以巴和平问题上言行不一，其行动正在摧毁实现“两国方案”的可能性，特朗普的口头表态不足以让巴勒斯坦重返谈判桌。

特朗普上台后，开始酝酿所谓“世纪协议”设想，以推动以巴双方实现最终和平。巴勒斯坦方面曾表示不会接受这一协议，因为它将耶路撒冷问题、巴勒斯坦难民问题和犹太人定居点问题排除在谈判之外。

去年12月，美国宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并于今年5月14日将驻以大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。

今年以来，美国政府多次削减或取消对巴勒斯坦的各领域援助，并关闭巴解组织驻华盛顿办事处。有媒体分析认为，美方的这些举措意在向巴方施压，迫使巴方同意和以色列谈判。

早报订户新闻，更多精彩等着您！