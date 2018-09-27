新研究：宇宙还能存在1400亿年

（早报讯）一个国际科研团队发表的最新研究称，从暗物质和暗能量的角度分析，宇宙的寿命还有1400亿年。

新华社综合日本媒体的报道指出，日本国立天文台、东京大学和美国普林斯顿大学等机构研究人员组成的一个科研团队，日前在美国阿奇夫论文预印本网站（arXiv）上发布了这一新成果。

这项研究认为，宇宙中不存在足以引发再度收缩的暗物质和暗能量，会持续膨胀下去，并在1400亿年后达到无限大，走向终结。

目前公认的理论认为，宇宙起源于138亿年前的大爆炸，随后开始膨胀演化。不过，关于宇宙将如何走向终结存在多种假说，包括再度缩成一点的“大坍缩”和膨胀至无限大的“大撕裂”等。

研究团队利用架设在美国夏威夷的昴宿星团天文望远镜观测分析了约1000万个星系的引力透镜效应，对宇宙中暗物质和暗能量的分布进行了迄今最全面的解析，绘制了暗物质的立体空间地图。他们通过一系列计算评估得出结论认为，宇宙的寿命大概还会持续1400亿年。

引力透镜效应是指光线在通过大质量天体附近时会发生弯曲的现象，就好像一个“宇宙放大镜”，可以帮助研究宇宙中最早和最遥远的星系。而暗物质和暗能量对星系的形成和宇宙膨胀起到了关键作用，是预测宇宙未来的重要依据。

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