大堡礁白化令游客锐减 旅游界发报告澄清事实

（早报讯） 此前不少报告指全球暖化导致澳大利亚的大堡礁大规模白化及死亡，造成生态危机，以致当地的游客数目明显下降。这激化澳洲旅游业界和生态学家的分歧，有旅游业组织近日参与一项调查，澄清并非所有大堡礁都受危害，希望重新吸引游客到访，挽救旅游业。

大堡礁及热带雨林研究中心最近发表明显较乐观的报告，指昆士兰省开恩兹附近的主要潜水胜地，珊瑚状况明显改善。旅游业界游说团体发言人麦肯齐表示，因为媒体报道负面消息，到大堡礁和附近岛屿的游客人数于去年下跌10%，今年或再跌15%。

他表示，政府的数字虽然显示以较大区域计算，游客数字实际上升，但他质疑数字较旧，而他们可能没有参观大堡礁。麦肯齐认为有必要向公众澄清，大堡礁这个大型生态系统的部分地区仍然充满色彩和生机。

领导大堡礁白化研究的詹姆士库克大学教授休斯回应表示，部分受损珊瑚于数个月内会重现颜色，但有不少严重受损的珊瑚要花上10年恢复原状，说现时情况已改善实在太早。澳洲政府的海洋生态组织也指出，近几年在多重影响下，珊瑚覆盖面积越来越细小。

事实上，澳洲政府内部就如何应对大堡礁白化也出现分歧。当局希望拖延将大堡礁列入频危世界遗产，以免游客进一步减少，并花费14亿美元（约19亿新元）保护大堡礁，但另一方面支持印度矿业巨擘在附近采煤。

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