澳大利亚移民部长盛赞移民对澳贡献

（早报讯） 澳大利亚在2017年至2018年内吸引超过16万名移民，部长称赞移民对澳大利亚所作出的贡献。

中新社报道，澳大利亚移民、公民和多元文化事务部长高民27日表示，外来移民为澳大利亚的经济发展做出了贡献。

高民表示，移民计划反映了国家的选择和需求，不同的地区、不同的行业对移民有不同的要求。西澳、维州和昆州等一些地区都非常需要拥有技术的移民，这些地区也蕴藏更多的机会。

对于有关入籍所需的英文测试和英文技能，高民表示，在澳大利亚，掌握一定程度的英语，无疑会帮助个体更好地融入这个社会以及社区的生活。同时，他相信，有很多人都在积极地学习英语。

他还说，澳大利亚正是在多代移民的勤奋工作下越发强大。“不管来自何方，是何背景、种族、族群、信仰或性别，我们看重的是个人为国家社会做出的贡献。”

“在2017—2018财年，超过16万名移民来到了澳大利亚，其中近70%是技术移民，他们以自己的技能积极参与澳大利亚经济建设并做出积极贡献。”

高民说，“澳大利亚三分之一的小企业为移民所设立和拥有。移民的企业主在澳雇用了超过140万人，帮助推动了整个国家的就业增长。而澳大利亚也将继续努力，致力于确保澳大利亚仍然是一个吸引全球最优秀和拥有高技能的移民的国家。”

高民表示，期待继续和来自不同背景的代表会面，进行更多的交流和对话，并使澳大利亚更具包容性，也更为团结和繁荣。

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