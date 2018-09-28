德国机构：贸易争端增多使经济风险上升

（早报讯）德国五家权威经济研究机构联合发布的预测报告指出，德国和全球经济面临的风险较今年春季有所上升，这主要是受全球贸易争端增多影响。为此，报告将德国今年经济增长预期从2.2%下调至1.7%。

中国新闻社引述27日在柏林发布的这份报告说，与今年春季发布上一份预测报告时相比，德国和全球经济所面临的风险有所上升。究其原因，报告指，全球范围内风险上升的突出原因是“贸易争端数量增多”；从欧洲范围看，英国在未达成协议情况下“硬脱欧”的可能性，以及意大利出现债务危机的可能性也都放大了风险。

“德国的经济繁荣正在失速——来自国外的需求已减弱，同时本国企业越来越难以找到足够的劳动力用于开展生产。”莱因-威斯特法伦经济研究所经济预测负责人罗兰·多恩表示。基于上述判断，报告调低了德国今明两年的经济增速预期：其中，2018年预期值从2.2%下调至1.7%，2019年从2.0%下调至1.9%。

本月26日，位于德国法兰克福的欧洲中央银行发布的一份报告通过建模分析指出，假如贸易领域的紧张局势升级，美国将是承受巨大负面影响的一方。报告还指出，局势升级可能损害国际金融市场信心，从而将显著影响全球经济活力。

27日发布的前述报告由柏林的德国经济研究所(DIW)、慕尼黑的ifo经济研究所（与苏黎世联邦理工学院经济景气研究所合作）、基尔的世界经济研究所（IfW）、哈勒的莱布尼兹经济研究所（IWH）、埃森的莱因-威斯特法伦经济研究所(简称RWI，与维也纳高等研究所合作)五家德国最具权威性的经济研究机构共同编制，每年春秋两季各发布一期。

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