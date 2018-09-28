马禁售三种“健康果汁” 槟州消协称数月前已警告

（早报讯）马来西亚槟城州消费人协会对卫生部最近才宣布禁止售卖Al Sunnah果汁、Al Sunnah Gold果汁及Penawar果汁产品表示失望，因为该会很早已提出警告。

槟消协于今年6月27日致函卫生部的食品安全与品质部门和医药服务部门。《南洋商报》引述该会说，他门提供了有关产品以及市场上售卖的其他类似的“健康果汁”的照片，可是卫生部却没有任何反应。

槟州消费人协会在文告中要求卫生部规定，任何补品在推出市场之前，必须经过卫生部检查和批准。

该会说，新加坡在2017年已禁止这些产品。汶莱卫生部于2018年6月就采取相同的行动。

另一方面，新加坡卫生科学局的文告说，两款果汁含有强效药用成分，吁请公众不要购买或饮用，卖家也必须立即停止销售。

卫生科学局指出，这两款果汁是“Jus Al Sunnah Gold 1001 Khasiat Jus Alternatif”和“Jus Al Sunnah 1001 Khasiat Jus Alternatif”。两款果汁含有类固醇地塞米松和泼尼松龙。

“Jus Al Sunnah Gold 1001 Khasiat Jus Alternatif”还另外含有止痛药双氯芬酸。五个人在饮用这款果汁后出现严重副作用，例如库欣综合征和未受控制的糖尿病。其中一个是儿童。

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