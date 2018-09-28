研究：美国离婚率大幅下降

（早报讯） 美国研究人员新近提交的一份报告显示，2008年到2016年间，美国离婚率下降了18％。

新华社引述《今日美国报》网站26日的报道说，马里兰大学教授菲利普·科恩在研究报告中指出，导致离婚率下降的原因之一是：和过去相比，美国已婚人口岁数更大、受教育程度更高。他说，如今在美国，新婚女性中初婚或拥有大学本科以上学历的可能性更大，不满25岁就结婚或生育的可能性更小，这些都会影响婚姻稳定状况。此外，很多人会等经济状况更稳定再结婚，而一些较贫穷的美国人可能根本不结婚。婚姻越来越成为一种“成就”，而不是人们必须完成的事儿。

《大西洋》月刊网站就科恩的报告报道说，美国人离婚率总体在下降，其中受过高等教育的美国人离婚率降幅最大。几十年前，没有大学学历的人在30岁时结婚的可能性高于拥有大学以上学历的人。如今，后者比前者更有可能结婚，只不过他们倾向于更晚结婚，特别是为了经济独立而推迟结婚，这是离婚率更低的重要原因。约翰斯·霍普金斯大学社会学教授安德鲁·谢林说：“年纪更大，就会更成熟……可能会有更好的工作，这些事情会让人减少与配偶争吵的概率。”

不过，光是婚姻现状不足以体现今日美国人伴侣关系的真实本质。谢林说：“如果把同居关系也考虑在内，那么（美国）年轻伴侣的分手率可能并未下降。”换言之，离婚率下降，不代表美国成年人的伴侣关系更加稳定。

据《大西洋》月刊介绍，第二次世界大战后，美国离婚率持续上升，20世纪80年代达到最高水平。但此后，出乎当时人口学家的预料，离婚率开始走低。

科恩的研究报告尚未在需要同行评审的期刊上发表，但已提交给美国人口学会2019年会。

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