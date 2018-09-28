阿巴斯说美国政府在损害“两国方案”

（早报讯）巴勒斯坦总统阿巴斯27日在第73届联合国大会一般性辩论中指出，美国政府的所作所为已给“两国方案”造成了伤害。

阿巴斯说，美国承认耶路撒冷为以色列首都、搬迁美驻以使馆、削减对巴难民援助、关闭巴勒斯坦解放组织（巴解组织）驻华盛顿办事处等行为损害了“两国方案”。他呼吁美国总统特朗普为未来和平与稳定考虑，撤回在耶路撒冷、难民和犹太人定居点等问题上的决定。

新华社引述阿巴斯说，虽然美国自居为巴以问题调解方，但巴勒斯坦会用“新的眼光”看待美国。他表示，巴方一直以极大的耐心等待美国政府出台和平倡议，但特朗普上任以来的所作所为完全与其应扮演的角色和做出的承诺不符，过分偏向以色列，巴勒斯坦不会接受美国作为和平进程的单独调解方。

他说，巴方过去没有、现在也不会反对谈判，巴勒斯坦会继续努力争取和平。但耶路撒冷地位不容买卖，巴勒斯坦人民的权利不容交换，没有以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦独立建国，巴以间就不会有和平。

特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”设想，以推动巴以双方实现最终和平。巴勒斯坦方面曾表示不会接受这一协议，因为它将耶路撒冷问题、巴勒斯坦难民问题和犹太人定居点问题排除在谈判之外。

特朗普26日表示，他支持通过“两国方案”解决巴以问题，认为这是解决巴以问题的“最佳”方式。他还说，可能在二至四个月内推出巴以和平方案。

早报订户新闻，更多精彩等着您！