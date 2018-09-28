波德申国会议席补选明天提名

（早报讯）为公正党候任主席安华重返国会及接任首相铺路的波德申国会议席补选将在明天（周六）提名。原本看似将不战而胜的安华，如今不但面对另外四人的挑战，也面对当地选民指补选“非法”的法律诉讼。

森美兰波德申国会议席补选是安华是否能重回国会及成为马来西亚第八任首相的关键，选举委员会已经宣布这场补选将在10月13日投票。自从国阵宣布杯葛补选后，安华就看似可能不战而胜。但截至今天，包括安华已有五人表态参选。换言之，如果他们全部顺利提名，这次补选将出现五角战。

目前表态参选者除了安华、森美兰前州务大臣莫哈末依沙、伊斯兰党候选人莫哈末纳扎里、人民党候选人阿莫卡玛鲁丁，以及独立人士曾庆亮。

巫统最高理事莫哈末沙卡今天表示，莫哈末依沙若以独立人士姿態上阵波德申补选，其巫统党籍將自动取消。“任何成为独立候选人的巫统党员都自动失去党员资格，这是党章的规定。”

安华除了可能面对这四人的挑战，56岁波德申选民罗斯马迪卡欣也已入禀高庭，挑战前波德申区国会议员丹尼雅故意悬空议席让路给安华的决定，并挑战选举委员会宣布在10月13日投票的决定。他要求高庭发出禁令禁止这次补选。

高庭将在10月2日聆审及决定是否发出准令给罗斯马迪挑战丹尼雅和选委会。若高庭同意案件审结前发出临时禁令，波德申补选就无法如期投票，安华重返国会的计划也将有变数。安华今天指这场诉讼不会影响补选程序。

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