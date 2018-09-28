隆机场官员中饱私囊且“定价收费”

（早报讯）吉隆坡国际机场至少六名移民局官员与犯罪团伙勾结，擅自让被列入黑名单和使用伪造护照的外国人入境而危害国家安全。反贪污委员会昨天逮捕这些官员及一名中间人。

反贪会消息告诉《星洲日报》，这些监守自盗的官员向非法入境者收费时还定有“价目表”。“他们根据不同情况，向每名入境者收取250至600令吉的通行费。”（一令吉约合0.33新元）

根据当局查获的“价目表”，来自中国等九国持一般护照的旅客，若未被当局列入黑名单，却由于其他原因而无法入境，其“通行费”是250令吉，唯独来自孟加拉者是400令吉。若是遭当局列入黑名单或使用伪造护照的外国人，其收费则是每人600令吉。

消息表示，当局发现涉案官员与犯罪团伙2011年开始以这种方式让外国人入境，这让涉案官员平均每月能获得约30万令吉的非法收入。

至于其运作方式，消息人士表示，中间人先将入境者的姓名、护照号码、入境日期以及班机号码等资料通知涉案官员，涉案官员“安排”后，就请中间人转告入境者在特定时间经由特定柜台通关。

当局调查发现，一般上，中国和越南“游客”通常在下午1时和晚上7时两个时段入境，孟加拉“游客”则在凌晨1时左右入境。“一些入境者的资料在移民局电脑系统内已被列入黑名单而禁止入境，但执勤官员依然直接在他们的护照盖章而让他入境。”

消息表示：“中间人过后就把通行费汇入涉案官员以他人名字开设的银行户头。”他说，涉案者都是低阶官员。

至于这些官员如何被调查单位盯上，消息说：“这些官员月薪微薄，可能约2000令吉。他们表面上生活简朴，平时只开普通轿车上班。可是他们却在社交媒体暴露其奢华生活。一些人到英国曼彻斯特与法国巴黎等欧洲国旅游时，还入住五星级酒店，一趟旅费可高达2万令吉。”

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