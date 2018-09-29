安华赛夫“狭路相逢”

（早报讯） 安华鸡奸案男主角莫哈末赛夫昨晚突然宣布将参加波德申国会议席补选，许多人还以为是“假新闻”。不过赛夫今天已经成功提名，并强调自己并非冲着安华而来。

赛夫今天抵达提名中心时，遭希盟支持者狂嘘并怒斥“无耻”，不过赛夫充耳不闻而直接进入提名中心。他过后也在提名中心与安华握手致意，并表示握手“感觉良好”。

赛夫过后召开记者会表示，他决定参选并非冲着安华，也不是为了私怨。针对有消息指赛夫是巫统方面找来“搅局”，赛夫强调自己背后没有任何政党支持。

他说，他参选是为了要抗议这场故意制造的补选，他也希望作为一名年轻人能走入国会为民请命。“我报警时才23岁，现在都33岁了。我们的内阁也迎来最年轻的25岁部长，所以我相信长辈们应该退下而让年轻人有更多机会。

赛夫也表示，很多人获知他决定参选时，都联想到当年鸡奸案，但他绝非故意要让选民想起这件事。他认为此案已通过法庭审讯，安华也为此入狱，因此事件该告一段落，大家都应向前看。他也强调此次选战绝不以鸡奸案攻击安华。

针对希盟支持者在提名中心赛夫喝倒彩，安华昨天在记者会表示，虽然他可原谅赛夫并继续往前看，他也理解其他人曾在那个过程被深深伤害过。但安华向支持者们强调，尽量不要用言语攻击对手。

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