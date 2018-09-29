联合国-亚细安部长级会议在纽约总部举行

（早报讯）联合国与亚细安在联大第73届会议期间于纽约总部举行了部长级会议。联合国秘书长古特雷斯强调，联合国与亚细安更加密切的合作比以往任何时候都更重要。

古特雷斯在28日举行的会议上表示，气候变化、冲突和流离失所问题需要全球性的解决方案。多边主义对实现我们共同的和平与繁荣、可持续发展和人权的目标至关重要。

联合国维和任务是多边主义行动的具体例证，亚细安国家政府对此给予了强力支持，为这一行动派遣了近4500人。同时，四个亚细安国家的维和培训中心很快将启动工程培训项目。所有十个亚细安国家都支持维和行动这一新倡议。

联合国新闻中心引述古特雷斯说，亚细安国家在过去一年出现了许多重要的进步，比如朝鲜半岛冲突缓和。

今年是《世界人权宣言》通过70周年。古特雷斯指出，在亚细安政府间人权委员会5月与联合国举行第一次会议之后，一些新的活动已经开始。他强烈鼓励在言论自由和扩大政治和民主空间方面取得的一切进展。

古特雷斯尤其关注缅甸若开邦罗兴亚人所面临的人道主义和人权危机及其对区域和全球稳定的严重影响。

古特雷斯说：“我最近在孟加拉国会见了来自缅甸的难民，我们为他们遭受的迫害和痛苦的故事深感震惊。”他指出，在这一问题上，重要的工作是保证由已故秘书长科菲·安南领导的若开邦问题咨询委员会所提出的建议得到充分执行。

古特雷斯也提及，亚细安在可持续发展方面的强有力的领导至关重要。加强国家和地区处理恐怖主义和暴力极端主义的努力是联合国的另一个优先领域。在最近举行的亚细安 - 联合国首脑会议上，他对亚细安领导人通过“马尼拉宣言”和“亚细安行动计划”就此问题采取行动的决心印象深刻。联合国随时准备支持这一努力。

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