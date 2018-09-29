访日游客消费增加 化妆品企业增值可观

（早报讯）到日本的游客年消费额已达到4万亿日元（481.92亿新元）规模，对经济的拉动效果巨大，通过“访日游客概念股”对日本股市产生的影响也很大。日本经济新闻中文网的报道指出，随着访日游客人数增加而业绩增长、同时获得股票市场认可的企业排行榜前列，引人关注的是化妆品企业。

报道说，“访日游客概念股”没有明确定义。一般来说，指的是百货店、航空企业、酒店、化妆品企业等从访日游客身上取得一定收益的企业，但这些企业并非全部公开相关业绩数据。

在此情况下，日经中文网计算了显示关联性高低的“相关系数”，自主调查了访日外国人数的增减与对象企业业绩的相关性。数据的起点是访日游客正式开始成为话题的约八年前。以东证一部（相当于主板）上市企业为对象，日经中文网对相关系数高、总市值增加率大的300家企业进行了排名，并剔除了其他因素明显很大的企业。

在榜上排第二位的化妆品企业高丝的总市值达到1.16万亿日元（140亿新元），增长至十倍。高丝以备受访日游客欢迎的“雪肌精”系列为武器稳步提高收益，2018财年（截至2019年3月）也有望创出利润新高。高丝的合并经常收益八年间增至近五倍。此外，另一家化妆品企业宝丽奥蜜思控股（Pola Orbis Holdings）总市值增至七倍多，排到第五位。

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