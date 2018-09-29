法国争取列长棍面包为UNESCO非物质文化遗产

（早报讯）继比利时啤酒和意大利那不勒斯披萨之后，法国的长棍面包可能很快也会列入联合国教育、科学与文化组织(UNESCO)非物质文化遗产名录。

在法国总统马克龙支持下，法国的长棍面包（baguette）业者争取把他们的这项传统食品与制作技艺列入非物质文化遗产名录。法国面包和糕点行业联盟(CNBPF)为首的支持者指出，大厂生产的的冷冻面包棍日渐取代传统面包店的长棍面包。

法新社引述赢得2018年全法最佳长棍面包奖的烘焙大师梅塞迪(Mahmoud M'seddi)说：“尽管长棍面包闻名世界，但如果这种情况持续下去，法国面包店恐不复存在……我们真的很需要(列入UNESCO名录中)，藉以保护法国这项技艺。”

支持这项行动者说，货真价实的长棍面包应该在面包店制作，在店里或分店贩卖。面团不该经过冷冻，而且除了面粉、水、酵母和盐等正统材料外，不该再添加其他成分。

联合国教育、科学与文化组织的年度审查会议定11月下旬在毛里求斯举行。

伊朗制作大饼（flat bread）的古老技艺已列非物质文化遗产名录。生产1500多种啤酒的比利时的酿酒法和那不勒斯(Naples)捻转面团制作披萨的方法也已列名录中，

巴黎学生巴朗许(Tiphaine Balanche)说，其他国家都做不出法国地道的口味。她说：“我认为这是我们的国宝之一，若能够保存和维护就再好不过了。”

有人指出，最先烘焙长棍面包的并非法国人，而是奥地利炮兵军官奥古斯特·臧（August Zang）。他在十八世纪三十年代在巴黎开了糕点店，推出长棍面包后大受欢迎。

也有人说，法兰西帝国独裁者拿破仑禁止糕点师傅在清晨4时之前进行烘焙作业，师傅们只好制作较细较长的面包，以缩短烘焙时间。

早报订户新闻，更多精彩等着您！