马斯克宣布辞去特斯拉公司主席一职

（早报讯）美国特斯拉汽车公司主席兼首席执行官马斯克（Elon Musk）宣布，将辞去该公司主席一职，并向美国证券交易委员会（SEC）缴纳2000万美元（约2700万新元）罚金。这是继日前美国证券交易委员会起诉其涉嫌证券欺诈后，马斯克29日在纽约联邦法庭上的回应。

中新社报道，美国证券交易委员会在法庭上提出，马斯克必须在45天之内辞去特斯拉公司主席一职，且三年内不得复选该职务。该委员会目前并未令其辞去特斯拉公司首席执行官的职务。

据庭审材料显示，马斯克当庭未承认亦或否认美国证券交易委员会对其提出的指控。但他表示，愿意接受该委员会的上述处罚。包括辞去公司主席职务，并缴纳2000万美元罚金。

据彭博社报道，美国证券交易委员会因马斯克8月7日的一条推文，将其告上纽约联邦法庭。推文中，马斯克称，“考虑以每股420美元的价格将（特斯拉）公司私有化”，且“融资已搞定了”。

对此，美国证券交易委员会在诉讼材料中指出，马斯克发布了“虚假和误导性”的信息。当时，他既没有获得融资，也没有同任何潜在融资方讨论过关键的交易条款，更未能及时通知监管机构关于上市公司的重大变更事项。他们怀疑被告人马斯克发布虚假信息，操纵股价，损害特斯拉公司股票所有买家和做空者的利益。

早报订户新闻，更多精彩等着您！