美舰再次驶入南中国海争议岛屿12海里

（早报讯）在美中关系两国因贸易纠纷等一系列问题而陷入低谷之际，美国海军一艘军舰9月30日再次驶入南中国海中国控制的两座岛礁附近海域，挑战中国的主权声索。

《华尔街日报》和美国有线新闻网（CNN）报道，美国导弹驱逐舰“迪凯特（USS Decatur）”号星期天在有争议的南中国海海域进行自由航行行动，期间驶入了南薰礁（Gaven）和赤瓜礁（Johnson）12海里内海域。

其中一名美军官员对CNN说，美国每天都在包括南中国海的印太地区展开各种军事行动，所有这些行动都符合国际法。他还说，美军的航行意在挑战“过度的主权声索”，展现美国对维护国际法允许范围内自由航行权利的承诺。

美国之音报道，中国在本来是海下暗礁的南薰礁和赤瓜礁进行了大规模填海造陆，除了建有大型建筑和军事设施外，中国还在这两座人工岛上派有驻军。

上星期早些时候，美国防部发言人透露，美军的B-52轰炸机在南中国海一带上空飞行，参加了在靠近该地区的一次联合军事行动。另外，上星期四B-52轰炸机还参加了一次美日联合军事演练。

日本媒体说，美日的联合军事行动显然跟中国在东海和南中国海咄咄逼人的架势有关。

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