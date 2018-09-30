巫统基层要扎希“说清楚讲明白”

（早报讯）巫统主席阿末扎希昨晚在巫统全国代表大会，一方面指巫统将联合其他反对党对抗希盟，但又表示巫统将与伊斯兰党或希盟合作以便尽快重新上台。多名巫统全国代表今天抨击阿末扎希模棱两可，并希望他说明其真正立场。

今天是为期三天的巫统全国代表大会最后一天。巫统主席阿末扎希昨晚发表开幕词时表示，希盟政府的内部纷争正导致其执政地位摇摇欲坠，因此随时有换政府的可能。他指希盟到时将要求与巫统合作以巩固政权。阿末扎希也指巫统目前是反对党，因此必须与其他反对党合作对抗“共同敌人”希盟政府。

阿末扎希的言论今天引起参与大会的巫统代表热议。巫统联邦直辖区联委会主席佐哈里阿都甘尼认为，巫统应该自力更生而恢复元气，不该指望其他政党。“我们必须靠自己。我们得在党内努力，不应期望其他人，这是我的期许。”

67岁的巫统妇女组代表莎尔米亚坦承，她对巫统未来的方向感到忧虑。“说有人支持我们只不过是自我感觉良好，事实上只有伊党愿意跟我们合作，这是我们担心的。”

曾多次与阿末扎希唱反调的前巫青团长凯利表示，阿末扎希上述言论模棱两可，也并未明确告诉党员巫统未来的方向，究竟是要当好反对党，还是要与希盟其中一个成员党组成联合政府。

对于党内这些杂音，阿末扎希今天在会上警告党内批评者不要把他逼到墙角。“我是个开明的人，但如果把我逼到墙角，我的开明也是有限度的。这就是阿末扎希。我不要显露真面目。我外表像羊，但心里可住着老虎和狮子。”他也警告在党内搞破坏者，他们绝非意见分歧者而是叛党者，因此势必将受到对付。

早报订户新闻，更多精彩等着您！