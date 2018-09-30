安华：我与马哈迪就像汉都亚与汉惹拔

（早报讯）人民公正党候任主席安华表示他与首相马哈迪的关系“就像汉都亚与汉惹拔”。根据传说，汉惹拔最后是被汉都亚所杀，因此安华的说法也引发议论：安华与马哈迪两人哪个是汉都亚？哪个是汉惹拔？

安华昨晚在波德申出席造势活动时谈到与马哈迪的关系。他说：“当年我们势不两立，我也因此坐牢多年，这些伤害不容易忘记，现在想起也很痛。不过我还是要强调，如今我们为了救国，所有仇恨都已一笔勾销。”

根据传说，汉都亚与汉惹拔原本情同手足并一起为苏丹效命。苏丹过后听信谗言而下令处死汉都亚，但首相知道汉都亚遭人陷害，就将汉都亚藏匿起来并谎称他已遭处死。

汉惹拔以为好友已死，就向苏丹兴师问罪并大闹宫廷。由于汉惹拔无人能敌，苏丹只好同意首相的建议，赦免汉都亚并要他对付汉惹拔。两名好友于是展开激烈决斗。

两人决斗时，汉都亚的马来短剑先遭汉惹拔击落，汉惹拔同意汉都亚拾起短剑再战。汉惹拔的短剑过后也遭汉都亚击落，汉惹拔也要求拾剑再战，不过汉都亚不让汉惹拔拾剑而直接杀了他。汉都亚因此受到苏丹重赏，也成为马来人“忠君爱国”的象征。马来人也感念汉惹拔的忠义，目前有艘海军护卫舰命名为“汉惹拔”。

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