林冠英：刘特佐豪华游艇不开放参观

（早报讯） 马来西亚希盟政府曾允诺索回豪华游艇“平静号”后让民众参观，但财政部长林冠英坦诚，该承诺只能实现一半，否则将导致平静号贬值一半身价。

林冠英上周一（9月24日）在布城接受《当今大马》专访时说：“至少我完成了一半的承诺。我好歹把游艇带回来了。”

林冠英坦言，事前并不知道开放参观将导致游艇贬值，为维持平静号身价，政府无法开放给民众参观。

他自嘲，不曾拥有游艇，因此事前完全不知有这样的事，现在才知道保持游艇独特性的重要。“如果我知道的话，我就不会这么说了，希望大家明白。”

林冠英补充，参观平静号并非易事，除了申请庭令过程复杂，也会导致游艇身价贬值一半。“谁来付那一半的钱？这不是个小数目。”

他指出，政府将出售平静号，以拿回一些钱。

林冠英还说，要是民众有机会亲睹平静号，就能理解希盟领袖的愤怒。“看看（刘特佐）为这豪华游艇花的钱，你能想到的，船上都有；你意想不到的，船上也有！”

今年2月28日，平静号在印尼巴厘岛遭扣押。印尼政府8月6日在巴淡岛把平静号移交给马来西亚政府。美国司法部去年6月15日入禀法庭申请充公平静号，并宣称这艘价值2亿5000万美元（约3亿4000万新元）的游艇是富豪刘特佐盗用一马公司资金购买而得。

平静号抵达大马前，林冠英曾表示，政府准备在处理好所有必要手续后，把这艘游艇卖掉，且可能事先开放公众参观。不过在希盟领袖登船参观平静号后，首相马哈迪表示，希盟政府决定不让公众参观，以免损坏船只。

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